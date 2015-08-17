Песков после скандала с часами решил арендовать яхту за 385 тысяч евро в неделю (фото)

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оппозиционного политика Алексея Навального со ссылкой на Фонд борьбы с коррупцией РФ.

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"В настоящее время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проводит медовый месяц с Татьяной Навкой, небольшим кругом друзей и детьми на арендованной яхте Maltese Falcon у берегов Сардинии (Италия - УНИАН)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что яхта Maltese Falcon "самая большая, самая роскошная, самая дорогая парусная яхта в мире: 88 метров, почти как футбольное поле".

Согласно сообщению, аренда яхты Maltese Falcon стоит 385 000 евро или 26 миллионов рублей в неделю, и эта стоимость не включает расходы на еду и развлечения.

"Дмитрию Пескову нужно выложить полностью свою зарплату за 3 года, чтобы позволить провести на этой яхте всего 7 дней", - подчеркивается в сообщении.

По открытым источникам удалось установить, что яхта на выходных действительно была у берегов Сардинии, кроме того дочь Навки и падчерица Пескова в соцсети Инстаграм опубликовала соответствующее фото с геотегом, который подтверждает, что она находилась в Сардинии.

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"Ну и последнее: Саша (падчерица Пескова) очевидно находится на яхте, и на ее халате прочитывается название яхты. Название видно не полностью (?altese falco?), но угадать недостающие буквы оказалось не очень сложно. Фотография сделана на яхте Maltese Falcon", - резюмировали в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее у Пескова заметили часы стоимостью 620 тысяч долларов. Вскоре у пресс-секретаря Путина нашли целую коллекцию дорогих часов.