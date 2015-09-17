Пушков прокомментировал введение санкций со стороны Украины

Об этом парламентарий написал в среду на своей странице в Twitter.

По его словам, Украине не помогут введение санкций и лишение права России в СБ ООН.

Украина катится в тартарары,а Порошенко играет в бирюльки: вводит потешные санкции, "лишает" Россию права вето в ООН.. Киеву это не поможет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 16, 2015

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Пушков также назвал санкции «любимой игрушкой» президента Украины Петра Порошенко. «Через них он ощущает себя лидером сильной державы. Самоутешение и компенсация за слабость», — заявил депутат.

Санкции против России - любимая игрушка Порошенко. Через них он ощущает себя лидером сильной державы. Самоутешение и компенсация за слабость — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 16, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября о применении санкций против России.