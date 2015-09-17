Пушков прокомментировал введение санкций со стороны Украины

06:00, 17 сентября 2015
Мир
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Глава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков, попавший под действие украинских санкций, назвал их «потешными» и выразил уверенность, что это не поможет Киеву.

REUTERS

Об этом парламентарий написал в среду на своей странице в Twitter.

По его словам, Украине не помогут введение санкций и лишение права России в СБ ООН.

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Пушков также назвал санкции «любимой игрушкой» президента Украины Петра Порошенко. «Через них он ощущает себя лидером сильной державы. Самоутешение и компенсация за слабость», — заявил депутат.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября о применении санкций против России.

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