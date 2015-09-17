В Чили произошло землетрясение магнитудой 8,3

Как сообщает американская геологическая служба, землетрясение произошло 16 сентября в 19:54 по местному времени (01:54 17 сентября по Киеву). Эпицентр находился в 233 км от столицы Чили Сантьяго и в 54 км от города Иллапель.

Как отмечает The Guardian, власти сообщили об угрозе больших волн, которые могут подойти к берегу ближе к 23:00 по местному времени, в связи с чем объявили эвакуацию в некоторых прибрежных районах.

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Об угрозе цунами в ближайшие несколько часов сообщил и Тихоокеанский центр предупреждения цунами.

Ранее, в 2010 году землетрясение силой 8,8 и последовавшее за ним цунами в центральной части Чили забрало более 500 жизней, были разрушены более 200 тысяч домов.

Сильнейшее землетрясение за всю историю на Земле произошло в Чили магнитудой 9,5 баллов в 1960 году, тогда погибло более 5000 человек.