В 2012 году Запад проигнорировал московский сценарий отставки Асада - The Guardian

Об этом заявил экс-президент Финляндии Маартти Ахтисаари, передает РБК со ссылкой на The Guardian.

По его словам, он участвовал в переговорах с представителями пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, которые прошли в феврале 2012 года.

Ахтисаари рассказал, что постпред России в ООН Владимир Чуркин якобы ​​предложил коллегам состоящий из трех пунктов план по урегулированию ситуации в Сирии. При этом один из них предполагал, что президент страны Башар Асад откажется от власти после мирных переговоров, которые сирийские власти проведут с оппозиции.

Экс-президент Финляндии утверждает, что три страны, среди которых США, Франция и Британия, не согласились на данное предложение, поскольку были уверены в том, что Асад и так потеряет власть «в течение нескольких недель».

При этом Ахтисаари выразил сожаление, что в 2012 году была упущена такая большая возможность.

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Также бывший глава Финляндии рассказал, что во время встречи с Чуркиным последний сказал три вещи: "первая — мы не должны давать оппозиции оружия. Вторая — мы должны инициировать немедленный диалог между оппозицией и Асадом. Третье — мы должны найти изящный способ, с помощью которого Асад сможет уйти в отставку".

В свою очередь Чуркин отказался подтвердить факт подобных переговоров.

Кроме того, комментируя слова Ахтисаари, бывший директор ближневосточного департамента министерства иностранных дел Великобритании Джон Дженкинс отметил, что Москва неоднократно выступала против каких-либо переговоров о судьбе Асада. «Я никогда не видел признаков того, что эта позиция как-то менялось», - сказал дипломат.

Ранее УНИАН сообщал, что Кремль стремится создать единый фронт против "Исламского государства" и сохранить влияние в регионе.

Стало известно, что чиновники из трех стран, а также от оппозиции провели переговоры о возможных сроках устранения Асада после того, как в июне президент РФ Владимир Путин принимал сына короля Саудовской Аравии Салмана.