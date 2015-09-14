Путин рассматривает возможность смещения президента Сирии Асада - Bloomberg

Кремль стремится создать единый фронт против "Исламского государства" и сохранить влияние в регионе, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что чиновники из трех стран, а также от оппозиции провели переговоры о возможных сроках устранения Асада после того, как в июне президент РФ Владимир Путин принимал сына короля Саудовской Аравии Салмана.

Саудовская Аравия является главным региональным врагом Асада, а Россия - его давним союзником.

Гражданская война в Сирии способствовала расширению "Исламского государства", а последние российские усилия по прекращению конфликта привели к тому, что последствия сирийского кризиса расширились на Запад, поскольку теперь сотни тысяч мигрантов ищут убежище в Евросоюзе.

Однако политика Путина в Сирии не является очевидной. Одним из возможных сценариев, которые сейчас рассматриваются, по словам чиновников США и РФ, есть вариант лишения Асада власти, но при этом сирийский лидер временно останется главой государства.

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Одновременно Россия наращивает военную помощь Сирии. Один из американских чиновников отметил, что пока неизвестно, готов ли Путин к маргинализации Асада, он сможет убедить его пойти спокойно.

Путин может выбирать сейчас два варианта дальнейшего развития событий – помочь Асаду остаться у власти или усиливать свое влияние в регионе, когда сирийский лидер будет смещен.

Если российский лидер продолжит усиливать поддержку Асада, то саудовцы будут реагировать путем наращивания их помощи повстанцам, считает бывший советник правительства Саудовской Аравии Джамал Хашогги.

"Тот факт, что россияне направляют военнослужащих в Сирии, пока доказывает, что это не дипломатия, это война", - сказал он.

Сирийские государственные СМИ накануне сообщили о прибытии в страну двух российских самолетов с гуманитарной помощью. Минобороны России ранее заявляло об отправке в Сирию оборудования для палаточного лагеря на тысячу беженцев.

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в среду предупредил о нежелательности вмешательства России в вооруженный конфликт в Сирии. В США считают, что действия Кремля могут привести к дальнейшему «росту насилия и нестабильности» в регионе.