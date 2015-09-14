Суд признал, что Венгрия больше не является безопасной для беженцев страной

В решении суда говорится, что ситуация в Венгрии существенно изменилась с октября 2014 года, когда увеличился наплыв соискателей убежища, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Heute.at.

"Это обстоятельство в сочетании с критикой жизненных условий для лиц, ищущих убежища, ведет к выводу, что Венгрии, которая является безопасной для беженцев, больше не существует", - отмечается в сообщении.

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Основанием для принятия такого решения послужил конкретный случай искательницы убежища из Афганистана, которая оспаривала депортацию своих детей к Венгрии, как страны, которая в соответствии с Дублинскими мы регуляция является безопасной страной и может принимать беженцев.

Австрийский суд в своем решении отметил, что в случае Венгрии речь идет о нарушении Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает бесчеловечное отношение, унижающее человеческое достоинство.

Таким образом решение суда может использоваться лицами, которых должны депортировать из Австрии в Венгрию.

Прежде Венгрию критиковали за политику в отношении беженцев. В сети, в частности, обнародовали видео, как венгерская полиция бросает в толпу беженцев едой.