Польша и Швеция начинают военное сотрудничество из-за агрессии РФ в Украине

Об этом договорились вице-премьер, министр обороны Польши Томаш Семоняк и министр обороны Швеции Петер Гультквист, передает Польское радио. "Мы видим, как за 2 года в регионе кардинально изменилась ситуация: агрессия в Украине, аннексия Крыма - это новые детерминанты угрозы для наших государств.

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Балтийское море превратилось из моря мира в море угроз, поэтому углубление нашего военного сотрудничества, по нашему общему убеждению, является необходимым и целесообразным", - отметил Томаш Семоняк.

"Тот факт, что Россия начала конфликт в Украине, аннексировала Крым, полностью изменил расстановку сил в нашей части Европы. Мы наблюдаем также усиленную активность России в Балтийском море. Поэтому шведский парламент решил увеличить расходы на оборону на 11% в течение пяти лет", - сказал министр обороны Швеции.

Министры считают, что стратегический диалог должен способствовать военному сотрудничеству двух государств в виде совместных военных учений. Министры подписали также новое соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.