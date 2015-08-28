Польша ожидает прибытие в страну военной техники США в 2016 году
08:04, 28 августа 2015Мир
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В следующем году США намерены разместить тяжелую военную технику в Польше и странах Балтии.
Американская военная техника будет дислоцироваться в двух местах / Flickr.com
Министр обороны Польши Томаш Семоняк заявил, что тяжелая военная техника США прибудет в страну в середине 2016 года.
Об этом передает польский телеканал TVP.info.
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Он отметил, что переговоры по данному вопросу перешли в решающую фазу. По его словам, американская военная техника будет дислоцироваться в двух местах: на западе и северо-востоке Польши.
Дополнительных деталей польский министр обороны не сообщил.
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