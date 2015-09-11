МИД Швеции вызвал посла России из-за угроз относительно членства в НАТО

Российского посла в Швеции Виктора Татаринцева вызвали в шведское министерство иностранных дел (МИД) для объяснений по поводу российских угроз в адрес скандинавской страны, сообщила пресс-секретарь шведского дипломатического ведомства, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Напомним, накануне пресс-секретарь российского МИДа предупредила о "военно-политических и внешнеполитических последствиях" возможного вступления Швеции в НАТО и "ответных мерах" со стороны Москвы.

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила журналистам, что Швеция - "независимая страна", которая сама решает вопросы по "своей политики безопасности". "Мы не думаем, что кто-то нам должно угрожать", - добавила она.

Как известно, Швеция в течение долгого времени придерживалась политики внеблоковости. Впрочем, страна уже давно сотрудничает с НАТО. Стокгольм является партнером НАТО в программе "Партнерство ради мира". Шведские военные принимают участие в миротворческих операциях Альянса. К примеру, шведские военнослужащие входили в контингент международной миссии под командованием НАТО ISAF в Афганистане.

Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют, что большинство шведов и в дальнейшем против вступления их страны в НАТО. Однако, учитывая опасения из-за роста российской военной активности, количество сторонников членства Швеции в НАТО возросла.