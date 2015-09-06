В столице Молдовы проходит многотысячный антиправительственный митинг (видео)
В Кишеневе на площади Великого национального собрания (ПВНС) проходит антиправительственный митинг.
Как сообщает Noi.md, участники акции протеста выступают против властей, которые несут ответственность за сложившийся социально-экономический кризис в стране.
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Тысячи людей собрались в центре столицы Молдовы. Многие держат в руках флаги Румынии, Молдовы и Евросоюза. Митингующие требуют привлечения к ответственности виновных в краже денег из банковской системы.
Отмечается, что митинг проходит мирно. За общественным порядком следят десятки полицейских.
На сегодняшнем брифинге, организованном в связи с акцией протеста, министр внутренних дел Олег Балан заявил, что будет сделано все для того, чтобы жители столицы и участники мероприятия в центре города чувствовали себя в безопасности.
Также он обратился к участникам митинга, сообщать полиции о людях в масках или с подозрительными рюкзаками.