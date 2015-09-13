Взрыв в индийском ресторане: количество жертв достигло 104 человек (видео)

Взорвался баллон с газом, который использовали на кухне, передает ZN.ua со ссылкой на Hindustan Times.

В результате этого взрыва, как сообщила полиция, сдетонировала взрывчатка, нелегально хранившаяся по соседству.

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В свою очередь очевидцы рассказывают, что после взрыва газового баллона на месте происшествия собрались зеваки и люди, пришедшие за своими детьми и родственниками. В это время прогремел второй, более мощный взрыв.