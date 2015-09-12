В одном из ресторанов Индии взорвался газовый баллон: погибли 20 человек
09:09, 12 сентября 2015Мир
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Взрыв прогремел около 9 утра по местному времени. По свидетельствам очевидцев, взрыв был очень сильным
REUTERS
Жертвами взрыва в ресторане в индийском Джхабуа в штате Мадхья-Прадеш могли стать по меньшей мере 20 человек. Сообщается также о 80 раненых.
Число пострадавших может оказаться больше, говорят власти. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, пишет Русская служба Би-би-си.
Взрыв прогремел около 9 утра по местному времени. По свидетельствам очевидцев, взрыв был очень сильным.
В настоящее время там идёт разбор завалов и эвакуация раненых.
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