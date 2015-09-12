В одном из ресторанов Индии взорвался газовый баллон: погибли 20 человек

Жертвами взрыва в ресторане в индийском Джхабуа в штате Мадхья-Прадеш могли стать по меньшей мере 20 человек. Сообщается также о 80 раненых.

Число пострадавших может оказаться больше, говорят власти. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, пишет Русская служба Би-би-си.

Взрыв прогремел около 9 утра по местному времени. По свидетельствам очевидцев, взрыв был очень сильным.

В настоящее время там идёт разбор завалов и эвакуация раненых.