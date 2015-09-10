В Госдуму внесли законопроект о тесте на ВИЧ перед свадьбой

Инициатором законопроекта является депутат Госдумы от Чечни, единоросс Магомед Селимханов.

По мнению автора, результаты анализов должны предоставляться вступающими в брак одновременно с подачей заявления, сообщает Русская служба ВВС.

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Инициаторы законопроекта полагают, что введение такого требования к брачующимся будет способствовать выявлению новых скрытых ВИЧ-инфицированных и своевременному оказанию им необходимой медицинской помощи. Также, как надеются авторы законопроекта, такие меры будут способствовать привидут к снижению числа инфицированных новорожденных.

Как отметил Селимханов, число ВИЧ-инфицированных в первом квартале 2015 года увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе с идею введения обязательного тестирования на ВИЧ перед свадьбой поддержала главный государственный санитарный врач России Анна Попова.