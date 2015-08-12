В России молодоженам придется сдавать анализ на ВИЧ
13:06, 12 августа 2015Общество
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В комитете Госдумы России по охране здоровья одобряют предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой проводить обязательное тестирование на ВИЧ перед вступлением в брак.
В Госдуме поддержали ВИЧ-тестирование перед свадьбой / Фото: УНИАН
Об этом сообщает российское издание "Трибуна".
Она также поделилась мнением, что парам, желающим завести потомство, было бы желательно проходить генетические обследования и тесты на гепатит.
"Разумное предложение, стоит его поддержать, у нас число больных ВИЧ-инфекций растет и это становится серьезной проблемой. Думаю, главный санитарный врач абсолютно права", - сказал первый замглавы комитета Николай Герасименко.
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Как сообщал УНИАН, Украина отменила запрет на въезд ВИЧ-положительным иностранцам.
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