В России молодоженам придется сдавать анализ на ВИЧ

Об этом сообщает российское издание "Трибуна".

Она также поделилась мнением, что парам, желающим завести потомство, было бы желательно проходить генетические обследования и тесты на гепатит.

"Разумное предложение, стоит его поддержать, у нас число больных ВИЧ-инфекций растет и это становится серьезной проблемой. Думаю, главный санитарный врач абсолютно права", - сказал первый замглавы комитета Николай Герасименко.

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Как сообщал УНИАН, Украина отменила запрет на въезд ВИЧ-положительным иностранцам.