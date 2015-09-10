Болгария сомневается в "гуманитарности" российских грузов для Сирии и требует проверки

Об этом заявил президент республики Росен Плевнелиев, сообщает ТАСС.

"Болгария - достойный член НАТО. Мы располагаем информацией, имеем специальные службы и располагаем необходимыми инструментами, чтобы оценить разницу между гуманитарным полетом и полетом, который только считается таковым. Но, чтобы быть по настоящему честными с нашими российскими партнерами, мы предложили - хотите лететь, приземлитесь в нашем аэропорту для проверки, после чего сможете продолжить свой путь. Если наши российские партнеры будут честными с нами, их самолеты будут спокойно летать над Болгарией", - сказал Плевнелиев.

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Как сообщал УНИАН, Болгария отказала в воздушном коридоре российским самолетам с грузами для Сирии.

"Мы не дали разрешение на пролет российских военно-транспортных самолетов через территорию Болгарии в связи с тем, что у нас, на основании полученной информации, возникли обоснованные сомнения в том, что характер груза не соответствует заявленному. Болгарское министерство иностранных дел приняло это решение самостоятельно", - сообщила официальный представитель болгарского МИД Бетина Жотева.

Отмечается, что два российских самолета с помощью для Сирии полетят через воздушное пространство Ирана, вместо того, чтобы использовать маршрут через Балканы и Грецию.