В США пытаются потушить масштабный пожар на нефтяном предприятии (видео)
10:58, 10 сентября 2015Мир
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В штате Аризона (США) произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Solvent Recy-Clean.
Из близлежащих зданий эвакуировали людей / Скриншот из видео
Несколько резервуаров с горючими газами взорвались, в небо поднимались облака черного дыма, передает "Апостроф" со ссылкой на канал "RT TV".
Пламя быстро распространилось. Дым от сгоревших резервуаров с пропаном был виден за много километров.
На месте работают 40 пожарных расчетов. Из расположенных поблизости зданий провели эвакуацию.
Как вчера сообщал УНИАН, на машиностроительном заводе в чешском городе Полочка взорвалось 500 тонн пороха, два человека получили ранения.
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