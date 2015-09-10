В США пытаются потушить масштабный пожар на нефтяном предприятии (видео)

10:58, 10 сентября 2015
Мир
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В штате Аризона (США) произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Solvent Recy-Clean.

Скриншот из видео

Несколько резервуаров с горючими газами взорвались, в небо поднимались облака черного дыма, передает "Апостроф" со ссылкой на канал "RT TV".

Пламя быстро распространилось. Дым от сгоревших резервуаров с пропаном был виден за много километров.

На месте работают 40 пожарных расчетов. Из расположенных поблизости зданий провели эвакуацию.

Как вчера сообщал УНИАН, на машиностроительном заводе в чешском городе Полочка взорвалось 500 тонн пороха, два человека получили ранения.

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