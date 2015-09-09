На заводе в Чехии взорвалось 500 тонн пороха (видео)
13:52, 09 сентября 2015Мир
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На машиностроительном заводе в чешском городе Поличка сегодня взорвалось 500 тонн пороха.
"Два человека получили ранения", - сообщила журналистам представитель полиции республики Гана Кайзарова.
"Взрыв произошел примерно в 07:30 по среднеевропейскому времени, - отметила она. - После взрыва на предприятии возник пожар. К счастью, погибших и серьезно пострадавших нет", сообщает ТАСС.
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Машиностроительный завод в Поличке специализируется на работе со взрывоопасными материалами. Порох, по данным полиции, находился на складе предприятия. Причины ЧП устанавливает следствие.
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