На Италию и Испанию обрушился мощный ливень (фото)

В соцсетях публикуют фотографии наводнения. Мощными потоками воды, смешанной с грязью, на улицах сносило автомобили, передает ZN.UA. Водители машин выбирались из кабин через окна. Испанские СМИ сообщают о четырех погибших из-за разгула стихии. Один из них не смог выбраться из затопленного автомобиля.

О последствиях непогоды в Италии пока не сообщается.