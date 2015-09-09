На Италию и Испанию обрушился мощный ливень (фото)
21:20, 09 сентября 2015Мир
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На Испанию и Италию обрушились мощные ливни. В частности большое количество осадков привело к наводнениям на юго-востоке Испании.
Мощными потоками воды сносило машины / соцсети
В соцсетях публикуют фотографии наводнения. Мощными потоками воды, смешанной с грязью, на улицах сносило автомобили, передает ZN.UA. Водители машин выбирались из кабин через окна. Испанские СМИ сообщают о четырех погибших из-за разгула стихии. Один из них не смог выбраться из затопленного автомобиля.
В Италии затоплены улицы / соцсети
О последствиях непогоды в Италии пока не сообщается.
Несколько людей погибли, не сумев выбраться с автомобилей / соцсети
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