Президент Польши Дуда выступил против мигрантских квот и диктата сильных в ЕС

Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на Экономическом форуме в Кринице, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza. "Я не согласен с диктатом сильных в ЕС, когда, используя преимущество экономическое и демографическое, навязываются решения без учета специфики конкретной страны", - прокомментировал он распределение мигрантов по квотам.

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"Это приводит к дезинтеграции Евросоюза", - подчеркнул Анджей Дуда. "Я не сомневаюсь, что этим людям надо помочь, но вы не можете этого делать без учета специфики отдельных государств", - добавил польский президент.

Он подчеркнул, что ЕС стоит бороться с причинами миграции в Европу.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Варшавы во вторник начала проверку по факту комментариев в интернете с призывами отправлять беженцев в бывший концлагерь Аушвиц-Биркенау.