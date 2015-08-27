Польша отказывается от мигрантов из Африки из-за ожидания наплыва беженцев из Украины

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью газете Bild, сообщает Deutsche Welle.

"Польша как страна-член ЕС, конечно, готова демонстрировать солидарность, однако, что касается беженцев, то у нас есть особая проблема из-за конфликта на Украине", - отметил Дуда.

Он пояснил, что пока на востоке Украины продолжаются бои между пророссийскими террористами и украинской армией, "тысячи все новых беженцев будут продолжать покидать эту страну, главным образом, в направлении Венгрии и Польши".

Уже сейчас есть признаки того, что несколько сот тысяч украинцев хотят бежать в Польшу, сообщил польский президент, отметив, что "другим государствам Европы следует учитывать это, когда мы говорим о готовности к помощи".

"В случае новой эскалации ситуации в Украине к нам как к ближайшему соседу устремится гораздо больше беженцев", - считает президент Польши.

Относительно нынешнего кризиса с массовым наплывом нелегальных мигрантов в Евросоюз Дуда призвал "бороться с корнями" этой проблемы, причем в первую очередь - в тех странах, откуда беженцы прибывают. Польский президент пояснил, что следует усилить борьбу "с организованными бандами контрабандистов", наживающими многомиллиардные барыши на страданиях беженцев.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель резко осудила радикальные выступления против мигрантов. Десятки человек, в том числе несколько полицейских, получили ранения в выходные в ходе беспорядков близ центра для мигрантов в городе Хайденау под Дрезденом.

Число мигрантов, скопившихся у границ Евросоюза, достигло в июле 107 500 человек.Более половины из них хотят добраться до Германии. Большинство этих мигрантов - из Сирии, Афганистана и африканских стран.