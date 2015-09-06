В Конгрессе США 25 сентября состоится форум в поддержку Украины

Об этом сообщают организаторы мероприятия на своей странице в Facеbook.

«Большинство дебатов в Вашингтоне, связанных с войной России против Украины, по понятным причинам, сосредоточены на военном и политическом аспектах. Тем не менее, то, что началось как человеческая трагедия, превратилось в полномасштабную гуманитарную катастрофу. Более 2 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома. По оценкам ЮНИСЕФ, пострадали 1,7 млн. детей. Мы считаем, что эта ситуация очень недооценена и не становится частью дискурса государственной политики», – говорится в сообщении.

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Согласно программе форума, мероприятие охватит все аспекты помощи Украине, однако больше сосредоточится на гуманитарных нуждах. Дискуссии состоятся вокруг помощи, предоставленной правительством США, ЕС, международными учреждениями и частным сектором в Соединенных Штатах и в Украине.

Организаторы ожидают участия в форуме генерала армии США Уэсли Кларка и супруги президента Украины Марины Порошенко, а также ряда американских и украинских чиновников.