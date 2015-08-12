ЮНИСЕФ предоставил оборудование для проверки качества питьевой воды на Донбассе

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН пресс-релизе ЮНИСЕФ и Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

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Согласно сообщению, благодаря этим материалам Госсанэпидслужба сможет провести более 800 анализов качества питьевой воды, которую поставляют в дома более 600 тыс. взрослых и детей, проживающих на территориях, подконтрольных властям.

Официальная передача оборудования состоялась в Краматорске для Донецкого областного лабораторного центра и в Северодонецке для Луганского областного лабораторного центра.

«Оборудование и тестовые наборы, которые сегодня получают наши лаборатории, позволят Госсанэпидслужбе контролировать безопасность питьевой воды по микробиологическим показателям в Донецкой и Луганской областях. А это, в свою очередь, позволит снизить риск употребления зараженной воды и предупредить вспышки инфекционных заболеваний», - сказал председатель Госсанэпидслужбы Святослав Протас.

По оценке ЮНИСЕФ, с начала конфликта на востоке почти 1,3 млн детей и взрослых столкнулись с серьезной нехваткой воды из-за поврежденной или разрушенной системы водоснабжения. За это время почти 1,4 млн человек стали вынужденными переселенцами в пределах Украины, в том числе по крайней мере 174 тыс. детей.

С января 2015 года ЮНИСЕФ совместно с партнерами помогли свыше 550 тыс. детей и взрослых получить доступ к безопасной питьевой воде в Донецкой и Луганской областях. Более 54 тыс. людей, в том числе дети, также получили гигиенические наборы от ЮНИСЕФ.

Как сообщал УНИАН, в июле ЮНИСЕФ высказывал опасения по поводу возможной вспышки инфекционных заболеваний на востоке Украины. По данным фонда, за время конфликта на Донбассе по крайней мере68 детей были убиты и 182 получили ранения.