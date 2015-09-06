Папа Франциск призвал католические приходы открыть двери для беженцев

Об этом глава Римско-католической церкви заявил в воскресенье в ходе традиционной воскресной проповеди перед тысячами верующих, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, передает ТАСС.

"Приходы, общины, монастыри и храмы Европы - каждый должен дать приют для семей беженцев, это - конкретный жест при подготовке к Священному году (Юбилейный год христианства, объявленный понтификом внеурочно с 8 декабря этого года)", - сказал Франциск, обратившись ко всем епископам Европы с просьбой поддержать этот призыв.

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Понтифик объявил, что и в Ватикане будут размещены две семьи беженцев.

Франциск неоднократно осуждал современное общество за проблему иммигрантов и призывал оказывать поддержку и милосердие "несчастным, спасающимся от воин и бедности". Высокопоставленные представители Ватикана публично критиковали и итальянское правительство, и ООН за неспособность решить проблему, в частности, предотвратить гибель беженцев в Средиземноморье.