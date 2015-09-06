На вокзал Мюнхена прибыли три поезда с 2 тысячами мигрантов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную полицию.

Большая часть прибывших не стала оставаться в баварской столице, а пересела на другие поезда. Как передает агентство DPA, спецпоезд с 1 тыс. беженцев отправился далее в Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), другой состав должен был отбыть в Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония).

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5 сентября в Мюнхен прибыл первый поезд с беженцами из Венгрии через Австрию.

Отмечается, что руководство железнодорожного концерна Deutsche Bahn приняло решение запустить дополнительные поезда для доставки мигрантов к центрам первичного размещения и увеличить число сотрудников на станциях. "Deutsche Bahn прикладывает все силы для того, чтобы прибывающие беженцы как можно скорее могли быть доставлены в учреждения по их приему", - отметил представитель компании.

По оценкам специалистов, к концу года приток мигрантов в страны Евросоюза может достичь 1 млн человек.