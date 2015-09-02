США начали кампанию в поддержку женщин, несправедливо заключенных правительствами стран

Об этом сообщает Радио Свобода.

По инициативе, которую 1 сентября объявила постоянный представитель США в Совете безопасности ООН Саманта Пауэр, Госдепартамент США определит 20 случаев заключения женщин, которых Вашингтон сочтет «политическими заключенными» или «узниками совести».

Эта кампания-в частности, привлечь внимание к заключению в России украинского штурмана Надежды Савченко, которую поместили в тюрьму по обвинению в участии в убийстве российских журналистов, которые освещали конфликт на Донбассе, а также Лейлы Юнус и Хадиджа Исмаиловой, критиков правительства Азербайджана, заключенных по обвинениям, которые они называют политически мотивированными. Речь идет и о ряде других заключенных женщин в мире.

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«Называя имена этих женщин, мы посылаем сообщение властям их стран: если вы хотите расширить права женщин, не сажайте их в тюрьму за их взгляды. Освободите этих 20 женщин, а также других женщин и девушек, которые находятся за решеткой», – заявила Саманта Пауэр журналистам в Вашингтоне.

Госдепартамент назвал эту инициативу кампанией # FreeThe20 (освободите 20).

Как сообщал УНИАН ранее, в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что безосновательное отклонение российскими судебными органами аргументированных доводов защиты Савченко относительно ее невиновности ставит под сомнение возможность дальнейшего объективного, прозрачного и беспристрастного рассмотрения ее дела. МИД решительно осуждает очередное решение российской власти о продолжении незаконного удержания украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко под стражей до 30 сентября 2015 года.