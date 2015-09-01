Импортозамещение по-русски: Путин занимался спортом в Сочи в итальянском костюме за почти $3 тысячи

Известный российский блогер и журналист Антон Красовский опубликовал на своей странице в Facebook информацию о цене спортивной одежды президента России, в котором он занимался в тренажерном зале в Сочи вместе с премьером Медведевым. Только спортивные штаны обошлись Путину в почти полторы тысячи долларов. К тому же инициатор импортозамещения не чурается надевать товар итальянского производителя.

В комментариях пользователи Facebook нашли также информацию и о куртке, стоимость которой составляет более тысячи фунтов стерлингов.

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Ранее УНИАН сообщал, что аналитики Moody's назвали провальным план импортозамещения в России. В своем обзоре аналитики отмечают, что во втором квартале 2015 года экономический спад в России увеличился. «Домохозяйства по-прежнему несут на себе основное бремя экономического кризиса», — пишут они. В июне 2015 года объем розничных продаж был на 9,3% ниже, чем годом ранее.

По мнению аналитиков Moody's, в 2015 году ВВП России сократится на 3%, а в 2016 году будет нулевой рост.

Напомним, власти России объявили курс на импортозамещение в первой половине 2014 года после начала конфликта в Украине и обострение геополитической обстановки.