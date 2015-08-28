Глава Пентагона считает ИГИЛ и Россию главными угрозами для США и пообещал принять меры по их сдерживанию

Об этом сообщает "Голос Америки".

Выступая на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, Картер назвал две крупнейших угрозы безопасности США. По словам главы Пентагона, ими являются более агрессивная расстановка российских сил и средств обеспечения безопасности и появление «Исламского государства».

При этом министр обороны не предложил никаких конкретных планов по противодействию им.

Картер назвал «печальным» развитие событий в России, но отметил, что администрация США должна реагировать на действия российского правительства при Владимире Путине, которые, по его мнению, «ведут Россию в неправильном направлении для его собственного народа».

Читайте такжеГенерал армии США рассказал, какое американское оборудование используют украинские военные

«Но судя по всему, это именно то направление, в котором он хочет их вести – к очередной конфронтации, – продолжил министр. – Нам просто придется сдержать это. Как в интересах нашей собственной безопасности, так и потому, что у нас есть важные союзники и друзья в этом регионе мира, и у нас есть важные договорные обязательства по линии НАТО».

Касаясь темы «Исламского государства», которое неуклонно наращивает контролируемые им территории, Картер заявил, что США «должны победить и победят» эту группировку. При этом морские пехотинцы будут участвовать в нанесении этого поражения, сказал он собравшимся.

Читайте такжеПентагон ожидает от Обамы согласия на предоставление Украине новых контрбатарейных радаров - СМИ

По словам Картера, тех вызовов, которые представляют «Исламское государство» и Россия, не существовало еще 18 месяцев назад.

«За последний год они приняли более угрожающие размеры, – отметил он. – Нам нужно противостоять им обоим».

Ранее Эштон Картер сказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ожидают, что напряженность в отношениях с Россией сохранится на долгое время.