Глава Петагона отправляется в Европу из-за российской агрессии - СМИ

Как передает украинская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Пентагон, Картер будет находиться в Европе с 21-го по 26-е июня. Цель его визита – вместе с европейскими коллегами проанализировать прогресс НАТО в решении проблемы безопасности, в частности в условиях российской агрессии. Кроме того, с министрами обороны стран альянса он обсудит дальнейшие шаги для повышения эффективности их работы.

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Накануне глава Североатлантического Альянса сообщил о проведении самых масштабных мероприятий НАТО по укреплению своих оборонительных возможностей за последнее десятилетие. Это заявление было сделано после того, как Москва объявила о планах увеличения своего ядерного арсенала в этом году.

Картер впервые в качестве главы Пентагона встречается с министрами обороны НАТО. Среди прочего, стороны также обсудят вопросы передислокации тяжелой военной техники в восточноевропейских странах-членах альянса.

В своей речи на форуме Allianz в Берлине Картер укажет на важность американо-немецкого сотрудничества и проведет встречу с министром обороны Германии, отметили в Пентагоне.

Во вторник Эштон Картер посетит Эстонию, где уверит министров обороны стран Балтии в американских гарантиях безопасности.

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