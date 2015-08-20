В Германии мигранты напали на полицейских и забросали их камнями

По данным Sueddeutsche Zeitung, инцидент произошел в лагере мигрантов в городе Зуль, передает Би-би-си. В столкновениях пострадали не менее 13 человек, в том числе трое полицейских.

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Конфликт начался с драки между двумя группами мигрантов, причиной которой стали религиозные разногласия. Один из мигрантов вырвал несколько страниц из Корана, что спровоцировало гневную реакцию других мигрантов.

В результате в лагере началась массовая драка. После прибытия на место происшествия полиции около 50 ее участников начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями и напали на них с арматурой.

В полиции не уточнили, задержаны ли нападавшие. Известно только, что для разрешения конфликта пришлось мобилизовать практически всю полицию региона. Точное количество задействованных в операции полицейских не сообщается.