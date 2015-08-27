Рейтинг Путина снизился на 6% - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", опубликованные в среду, 26 августа, передает Deutsche Welle.

Если в июне главу российского государства поддерживали рекордные за все время его президентства 89 процентов, то уже к августу рейтинг Путина упал на 6 процентов. Таким образом, согласно данным "Левада-центра", уровень одобрения деятельности президента опустился до цифр мая 2014 года и в настоящее время составляет 83 процента.

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Количество недовольных положением дел в России также продолжает расти. В июне 2015 года 64 процента опрошенных заявляли, что дела в стране идут в правильном направлении. В июле эта цифра начала снижаться, а в августе данный тезис поддержали лишь 55 процентов россиян. По сравнению с июнем увеличилось и количество тех, кто считает, что страна движется по неверному пути - 29 процентов. В июне так считали лишь 22 процента опрошенных.

Опрос, который проводился с 21 по 24 августа, показал негативную динамику доверия к власти. Снизился также рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева, упал уровень одобрения деятельности правительства РФ в целом, а также губернаторов и Госдумы.

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.