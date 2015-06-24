Несмотря на признанную миром агрессию РФ, рейтинг одобрения Путина в России достиг почти 90% - опрос

Рейтинг президента России Владимира Путина вырос до рекордных 89%.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Левада-центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Отвечая на вопрос, в целом одобряете или не одобряете деятельность Путина на посту президента РФ, 89% ответили «одобряю», 10% - «не одобряю». 1% - затруднились с ответом.

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В 2015 году рейтинг на уровне 86% фиксировался в феврале, апреле и мае. Также 86% было зафиксировано в июне 2014 года.

При этом 64% опрошенных считают, что дела в РФ в целом идут в правильном направлении. 22% указали, что страна движется по неверному пути, 14% - затруднились с ответом.

По данным Левада-Центра это также рекордная оценка со стороны респондентов с 1993 года. До этого 60% указывали «дела в РФ идут в правильном направлении» в мае и апреле 2015 года. В июне 2014 года этот показатель был 62%.

При этом деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряют 66%, не одобряют – 33%, 2% - затруднились с ответом.

Среди политиков, которым наиболее всего доверяют россияне, выделяют Владимира Путина (64%), Сергея Шойгу (28%), Дмитрия Медведева (21%), Сергея Лаврова (21%) и Геннадия Зюганова (11%).

Рейтинг недоверия возглавил Владимир Жириновский (13%), Ксения Собчак (10%) и Михаил Прохоров (8%).

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.