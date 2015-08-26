Die Presse: медленный конец открытых границ

В статье Вольфганга Бема под названием «Медленный конец открытых границ», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse, пишется о том, что, поездка не была приятной. Как сообщил очевидец, автобус из Вены в Берлин остановился недалеко от чешской границы. За этим последовало долгое ожидание. Беженцы, которые пытались выехать из Австрии в Германию, в конце концов, были вынуждены выйти. Свободный проезд через Шенгенские границы в настоящее время сложный, прежде всего для пассажиров автобусов и водителей фургонов. Задержек и контроля становится все больше. Цель чешской полиции – отделить беженцев, которые уже обратились за предоставлением убежища в Австрии и могут быть отправлены обратно.

Чешская Республика – пример внутриполитического давления, из-за волны беженцев ей приходится усилить контроль, чтобы справиться с ситуацией в приграничных районах. В начале августа президент Милош Земан призвал к усилению надзора за пересечением границ. Как сообщает ежедневная газета Lidové noviny, если полиция сама не сможет с этим справиться, может быть привлечена даже армия.

Теперь не только правая популистская оппозиция и подобные ей политики требуют вернуть национальный пограничный контроль. В некоторых из 26 стран-участниц такие пожелания поступают от союзов полиции или даже непосредственно от правительств. Новое политическое руководство Дании объявило о возобновлении систематического контроля национальных границ. Увеличение количества полицейских сил, электронная система распознавания номерных знаков помогут остановить нелегальных иммигрантов и преступников. Страна уже однажды закрывала границы в 2011 году. Соседние страны и Комиссия ЕС тогда яростно протестовали. На этот раз Копенгаген хочет действовать более умело. «Мы будем соблюдать правила игры Шенгенской зоны».

Шенгенское соглашение запрещает возврат к индивидуальному контролю, кроме временных исключений. Но силы безопасности в случае необходимости могут останавливать транспортные средства внутри страны, под прикрытием выслеживания преступников (контроль без подозрения). Практика, которую очень часто использует также полиция Австрии. По данным Министерства внутренних дел, количество случаев выслеживания преступников значительно выросло за последние месяцы. Между тем, задействовано 1350 сотрудников в так называемых «компенсирующих мероприятиях» пограничной полиции. Они выслеживают не только нелегальных иммигрантов, но и торговцев людьми. В первые пять месяцев года они задержали на 40 процентов больше торговцев людьми, чем за аналогичный период прошлого года.

Беженцам это только на руку

Но это хождение по краю пропасти: С одной стороны, усиление контроля не приносит сокращения расходов на беженцев, а скорее наоборот. Хотя выслеживают торговцев людьми, но если беженцы обращаются за предоставлением убежища, то внезапно ответственность несут соответствующие национальные органы. Поскольку Италия и Греция позволяют многим людям без регистрации ехать дальше, как сообщил представитель МВД, становится сложнее отправить их обратно в страну прибытия. Потому что тот орган безопасности, который задерживает их, должен найти доказательства, что, согласно постановлению Дублина-III, ответственность несет другая страна ЕС. Если это не удается, они должны сами провести процедуру предоставления убежища. В Австрии в 2014 году только в 18 процентах случаев, расследуемых согласно постановлению Дублина, беженцы были отправлены обратно в страну первого убежища.

Во-вторых, расширение контроля может создать новый импульс, который уничтожит цель Шенгена – обеспечение свободного, неограниченного передвижения по Европе. В конце концов, то, чего нет на практике, больше не воспринимается как ценность. Поэтому, канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе призвала страны ЕС, наконец, разработать совместные решения кризиса беженцев. Прежде всего, она имеет в виду корректную регистрацию и распределение лиц, ищущих убежища. В противном случае, по словам Меркель, Шенген может провалиться. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер даже видит угрозу европейскому единству: «Нужно препятствовать всем, кто хочет отменить Шенгенское соглашение. Когда обвиняют Шенген, подразумевают Европу».