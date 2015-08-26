Российская поборница морали Мизулина взялась за тетради школьников

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Мизулиной.

С таким заявлением Мизулина выступила в ходе визита в Омск, где рассказала о многочисленных жалобах родителей школьников на тетрадки, которые часто содержат у себя на обложке сомнительные картинки и надписи.

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«Существует федеральный закон № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», где сказано, что любая информация, запрещенная либо ограниченная к распространению среди детей, не должна размещаться в учебных пособиях, учебниках и тетрадях. Если судить по количеству обращений в Комитет от родителей, сейчас ситуация выглядит так, что исполнение закона никем не контролируется. Особенности детской психики таковы, что ребенок воспринимает все буквально, он не способен угадать скрытые смыслы в шутке, размещенной на одной из тетрадей: «Бросай курить - вставай на лыжи! И вместо рака будет грыжа!» - рассказала Мизулина.

Также депутат добавила, что за надлежащим видом школьных принадлежностей должны следить производители и распространители.