В Госдуме предлагают запретить аборты в частных клиниках из-за демографического кризиса

Депутаты Елена Мизулина ("Справедливая Россия") и Сергей Попов ("Единая Россия") подготовили и внесут во вторник в Госдуму РФ проект закона, разрешающий проведение абортов только в государственных медицинских учреждениях и выводящий этот вид медпомощи из системы ОМС и услуг частных клиник.

Как сообщила ТАСС одна из авторов инициативы, глава комитета по вопросам семьи женщин и детей Елена Мизулина, поправки предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан".

За проведение искусственного прерывания беременности вне государственного медучреждения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, законопроектом предусматривается административная ответственность в виде штрафов.

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По словам Мизулиной, "проблема абортов в России, в силу ее распространенности, терпимости общества к абортам, выходит за рамки социальной, правовой, нравственной проблемы и приобретает в условиях демографического кризиса характер национальной угрозы".

По ее словам, реальное число абортов в России достигает 5-8 млн в год.

"Основная их доля приходится на частное здравоохранение. В этих условиях женщина не защищена, в том числе от недобросовестных медицинских работников", - уверена глава комитета.

Кроме того, по замыслу инициаторов, аборт за счет средств бюджета обязательного медицинского страхования может быть проведен только при наличии медицинских либо социальных показаний.

"Оплачивать аборт при отсутствии медицинских или социальных показаний, не направленный на сохранение здоровья и спасение жизни женщины, в современных финансово- экономических условиях - неоправданная роскошь", - говорится в сопроводительных документах.

Высвобождающиеся в ФОМС средства в размере порядка 5 млрд рублей предлагают направить на материальную помощь беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Это выгодно как беременной женщине, сохраняющей возможность стать матерью, так и обществу, нуждающемуся в воспроизводстве. Тем более в современной непростой финансовой ситуации, в которой оказалась Россия", - заключают депутаты.

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Группа депутатов также подготовила и внесет на рассмотрение палаты проект закона о запрете розничной продажи лекарств, предназначенных для искусственного прерывания беременности, или так называемых таблеток "беби-капут".

"Данная инициатива ограничивает оборот лекарственных средств для искусственного прерывания беременности", - отметила депутат. По ее словам, зафиксирована "пугающая тенденция роста медикаментозных абортов".

В сопроводительных документах к законопроекту указывается, что "без медикаментозного прерывания беременности, без врачебного наблюдения могут возникнуть серьезные последствия для здоровья женщины".

Одновременно будет внесен также проект закона, предусматривающий визуализацию и прослушивание сердцебиения плода перед принятием решения об аборте. Согласно инициативе, до выдачи направления на проведение искусственного прерывания беременности женщинам будет предложено пройти ультразвуковое исследование для визуализации плода и/или прослушивание его сердцебиения.

"Исследования показывают, что около 80% отказываются от аборта, увидев ребенка на мониторе УЗИ, - пояснила Мизулина. - Опыт тех стран, где введена визуализация прослушивания сердцебиения ребенка, находящегося в утробе, свидетельствует о том, что эта мера способна повлиять на решение будущей матери избавиться от ребенка".