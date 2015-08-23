Тысячи людей вышли на демонстрацию в Бейруте с требованием убрать мусор с улиц
03:11, 23 августа 2015Мир
912 0
В столице Ливана Бейруте тысячи протестующих вышли на площади с требованием решить проблему мусора на улицах и изгнать недееспособное правительство.
Демонстрация в Бейруте / Twitter/AJENews
Об этом сообщает Reuters.
В течение нескольких месяцев власти страны не могли решить территориальный спор об утилизации столичных отходов, что вылилось в массовые протесты.
Отмечается, что разочарованные нерешительностью правительства люди столкнулись с силами полиции, 35 человек с обеих сторон получили ранения.
Читайте такжеВ Берлине прошла многотысячная демонстрация за легализацию марихуаны
Полиция применила газ и водометы, начав задержания, но позже МВД дало приказ отпустить демонстрантов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter