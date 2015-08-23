Тысячи людей вышли на демонстрацию в Бейруте с требованием убрать мусор с улиц

Об этом сообщает Reuters.

В течение нескольких месяцев власти страны не могли решить территориальный спор об утилизации столичных отходов, что вылилось в массовые протесты.

Отмечается, что разочарованные нерешительностью правительства люди столкнулись с силами полиции, 35 человек с обеих сторон получили ранения.

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Полиция применила газ и водометы, начав задержания, но позже МВД дало приказ отпустить демонстрантов.