Тысячи людей вышли на демонстрацию в Бейруте с требованием убрать мусор с улиц

03:11, 23 августа 2015
Мир
912 0

В столице Ливана Бейруте тысячи протестующих вышли на площади с требованием решить проблему мусора на улицах и изгнать недееспособное правительство.

Демонстрация / Twitter/AJENews

Об этом сообщает Reuters.

В течение нескольких месяцев власти страны не могли решить территориальный спор об утилизации столичных отходов, что вылилось в массовые протесты.

Отмечается, что разочарованные нерешительностью правительства люди столкнулись с силами полиции, 35 человек с обеих сторон получили ранения.

Читайте такжеВ Берлине прошла многотысячная демонстрация за легализацию марихуаны

Полиция применила газ и водометы, начав задержания, но позже МВД дало приказ отпустить демонстрантов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter