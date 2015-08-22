В РФ предлагают переименовать Дальний Восток в Восток России.

Как передает РИА Новости, участники молодежного форума «Итуруп», который посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев, высказались за переименование региона, которое, по их мнению, придаст «положительное звучание».

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что выступает против переименования Дальнего Востока в Восток России, поскольку наименование региона сложилось исторически и считает, что чем меньше переименований, тем лучше.

"Я довольно скептически отношусь к переименованиям. Когда за переименованием ничего не стоит у людей кроме раздражения это ничего не вызывает… Переименований в нашей стране было очень много, я сам родился в городе с гордым названием Ленинград, который, как известно, называется сейчас Санкт-Петербург. Поэтому чем меньше исторических переименований, тем лучше. Что исторически так называлось, то и должно так называться. Мне кажется, здесь такой должен принцип быть", - сказал Медведев.