Китай предложил России заселить Сибирь и Дальний Восток китайцами

Несмотря на денежные инвестиции Китая в РФ, восточный сосед России предагает сделать "инвестиции трудовым капиталом" и заселить пустующие территории Сибири и Дальнего Востока.

"Прямые китайские инвестиции в Россию превышают $4 млрд. По-моему, это незначительная цифра. В этом году я бывал в латиноамериканских странах, которые гораздо меньше чем Россия, а там инвестиции Китая достигают десятков миллиардов долларов. Так что в плане инвестиций нам нужно и дальше продвигать нашу работу", - сказал он.

Читайте такжеРФ и Китай заговорили о единой экономической зоне на Дальнем ВостокеДля ее углубления, по мнению Ли Юаньчао, в настоящее время имеются уникальные шансы. В частности, он отметил, что на фоне сложных процессов в мировой экономике Россия и Китай могут совместными усилиями занять особую нишу, сообщает ИТАР-ТАСС.

"У России ощутимое научно-техническое, ресурсное и интеллектуальное преимущество. У Китая имеются свои сильные стороны - это огромный рынок, самый большой в мире, который дальше наращивается. В Китае самые большие рабочие силы, огромные финансовые ресурсы", - перечислил Ли Юаньчао.

На его взгляд, эффективное сочетание этих факторов создаст условие для роста экономики и России, и КНР. "Во-первых, между нами естественное экономическое сотрудничество, не то что сотрудничество через какой-то океан. Во-вторых, наше сотрудничество является взаимодополняющим. Как сказали наши бизнесмены, в России обширная территория , а в Китае самый трудолюбивый в мире народ. Если мы сможем сочетать эти факторы, то получим существенное развитие. В России большая территория и мало народа, в Китае - наоборот", - привел пример Ли Юаньчао.