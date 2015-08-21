Среди боевиков "Исламского государства" произошла вспышка заражения ВИЧ

09:33, 21 августа 2015
Мир
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Среди боевиков группировки «Исламское государство» зафиксировано не менее 16 случаев заражения ВИЧ.

Reuters

Об этом сообщает Daily Mail.

Часть иностранных наемников, которые вступили в ряды ИГИЛ, поместили в местную больницу на карантин.

Других инфицированных лидеры группировки заставили стать террористами-смертниками.

Распространение инфекции среди боевиков вызвано тем, что многие из них являются наркозависимыми, а на захваченных территориях практикуется как многоженство, так и сексуальное рабство.

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