США создадут беспилотник, который сможет сбивать баллистические ракеты

Основная задача такого беспилотника заключается в возможности сбивать баллистические ракеты в наиболее уязвимый момент, сразу после запуска, без необходимости лететь в зону боевых действий, где он может быть сбит, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Breaking Defense.

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В 2010 году состоялись испытания противоракетного лазера ABL мощностью один мегаватт, установленного в носовой части грузового самолета B747-400F. Установке удалось последовательно сбить две баллистические ракеты.

Однако, проект был законсервирован из-за высокой стоимости. Кроме того, военных не устраивало, что для размещения лазерной установки необходим такой большой самолет и экипаж.

К тому же, у пилотируемого лазера максимальная высота составляла около 12 км, и из-за турбулентности и облачности возникали проблемы с прицеливанием. Военные рассчитывают, что беспилотник сможет подниматься до 20 км.

В США намерены до 2018-2019 года рассмотреть несколько вариантов размещения лазерных установок на беспилотниках и выбрать платформу.

Первый полет аппарата с маломощным лазерным излучателем для подтверждения общей концепции планируется провести уже в 2021 году.

Примерных сроков возможного принятия противоракетных беспилотников на вооружение Агентство противоракетной обороны США пока не определило.