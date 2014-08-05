Военный эксперт считает, что РФ может передать террористам баллистические ракеты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сегодня на пресс-конференции.

«Ситуация с «Боингом» никак не повлияла на позицию Кремля. Путин продолжает полностью ту политику, которую он начал в апреле», - заявил он.

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«Более нас смущает то, что Россия очень сильно раскручивает якобы применение Украиной баллистических ракет, мы не исключаем, что эти комплексы, управляемые российскими экипажами, могут появиться вскоре на Донбассе с целью дискредитации украинских военных», - добавил Тымчук.

В свою очередь военный эксперт Юрий Карин отметил «четкое планирование информационных операций и проведения их совместно с российскими средствами пропаганды и сопровождение всех военных операций террористов в информационном плане».

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В частности, отметил он, «если взять поставки тяжелых вооружений в Украину, то за несколько дней до появления на территории Украины танков Т-64БВ мы фиксировали заявление Гиркина о том, что командир Артемовской базы, где хранятся подобные танки, разбогател на несколько миллионов, и тут же пошло по соцсетям сообщение о том, что набираются в Шахтерске танковые специалисты».

«После этого мы увидели три танка, которые вошли на территорию Украины, был показательный проезд по городам, после этого их уже загнали на территорию Украины более трех десятков», - добавил военный эксперт.

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«Ту же историю мы можем наблюдать с авиацией. За несколько дней до того как два наших самолета были сбиты с территории РФ российскими истребителями, появилось сообщение о том, что у террористов появилась собственная авиация», - отметил Карин.

Он подчеркнул, что «та же история наблюдалась с зенитными ракетными комплексами «Бук». Но в этой истории российская пропаганда сыграла против террористов, они заявляли, что «Бук» захвачен, о том, что они появились у так называемого «ополчения». Когда был сбит «Боинг», российская пропаганда сделала разворот и буквально за три часа попытались всю вину свалить на украинскую армию».