Бывшая сотрудница "фабрики троллей" об отделе комментирования в СМИ: они вообще так не думают, как пишут

В интервью Новой газете она рассказала о процессе работы "троллей". По ее словам, в организации работает "около 400 человек".

"Тролли работают во всех социальных сетях. Я работала в отделе ЖЖ. Плюс был отдел комментирования в СМИ, секретные редакции фейковых новостей, где люди сидели и переписывали новости в нужном духе. Также какие-то ролики для YouTube снимались постоянно. Рисовались картинки… То есть действительно —это фабрика по производству лжи", - рассказала она.

Методика работы при этом в каждом отделе своя.

Читайте такжеИнтернет-аналитик заявил о существовании в Twitter около 20 тысяч "кремлеботов""В отдел ЖЖ, где я работала, каждый день приходит техзадание. Там прописано, что должно быть, в каком виде, кого хвалить, кого ругать и к какому выводу читателей подводить. Потому что блогеры пишут достаточно развернутые посты. А комментаторам в СМИ не приходит никакое задание. Им просто объясняют вслух: какой тезис мы сегодня несем. И они просто регистрируются и пишут, регистрируются и пишут…", - говорит Савчук.

Женщина заявляет, что не может осуждать этих людей, которые, возможно, просто не осознают, что делают.

"Некоторые туда пришли, потому что больше нигде не получилось работать. Может быть, им совсем некуда податься.

Атмосфера там не располагает к общению. Но я все равно старалась подходить к людям, знакомиться, общаться. Понаблюдала за отделом комментирования в СМИ: они совершенно так не думают, как пишут. Точнее, они не думают вообще", - сказала бывшая сотрудница фабрики.