Париж заплатит Москве за "Мистрали" меньше миллиарда евро - министр финансов Франции

Об этом заявил министр финансов Франции Мишель Сапен, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

По словам чиновника, информация о том, что Франция выплатит России 2 млрд евро, является газетной "уткой".

Как отметил Сапен, "сумма составит менее одного миллиарда".

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"Все цифры будут полностью прозрачные, это нормально, нам нужна прозрачность", - отметил министр.

"Вы будете иметь все данные, переданные парламентариям (парламент Франции рассмотрит соглашение с РФ о расторжении контрактов относительно "Мистралей" 14 сентября - УНИАН)", - заверил он.

Как отметил Сапен, текст соглашения между РФ и Францией о прекращении контракта на поставку двух вертолетоносцев класса "Мистраль", будет принято французским правительством до конца августа.

Как сообщал УНИАН, начальная цена за 2 вертолетоносца типа "Мистраль", которые Россия заказала у Франции, была 1,2 млрд евро.