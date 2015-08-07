Названия "Мистралей" могут присвоить российским кораблям

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Генштабе ВМФ РФ.

«Названия «Владивосток» и «Севастополь» могут быть в перспективе присвоены кораблям крупного водоизмещения, таким как десантные корабли», - заявил источник.

Он также отметил, что экипажи, которые будут проходить службу на вертолетоносцах, в данный момент проходят стажировку на разных флотах, основная их часть - на Тихоокеанском.

Читайте такжеЕгипет и Саудовская Аравия поборются за недоставшиеся России "Мистрали" - СМИ

Как сообщал УНИАН, Россия и Франция договорились относительно разрыва контрактана поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль".

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Франция должна была передать первый корабль "Владивосток" в ноябре прошлого года, однако отказалась это делать из-за агрессивных действий РФ в отношении Украины.