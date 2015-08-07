Названия "Мистралей" могут присвоить российским кораблям
Названия вертолетоносцев типа «Мистраль» «Владивосток» и «Севастополь», которые Россия потребовала вернуть, могут быть присвоены российским десантным кораблям.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Генштабе ВМФ РФ.
«Названия «Владивосток» и «Севастополь» могут быть в перспективе присвоены кораблям крупного водоизмещения, таким как десантные корабли», - заявил источник.
Он также отметил, что экипажи, которые будут проходить службу на вертолетоносцах, в данный момент проходят стажировку на разных флотах, основная их часть - на Тихоокеанском.
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Как сообщал УНИАН, Россия и Франция договорились относительно разрыва контрактана поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль".
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Франция должна была передать первый корабль "Владивосток" в ноябре прошлого года, однако отказалась это делать из-за агрессивных действий РФ в отношении Украины.