Франция не будет платить штрафов России за "Мистрали"

Об этом заявили во французском правительстве. Общая стоимость возмещения России от Франции за расторжение двух военных контрактов составит менее 1,2 млрд евро, сообщил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио RTL, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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По словам министра, начальная цена за 2 вертолетоносца типа "Мистраль", которые Россия заказала у Франции, была 1,2 млрд евро. В то же время Франция заплатит России меньше этой суммы, поскольку строительство кораблей не было завершено и контракт был приостановлен.

"Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Франсуа Олландом завершились вчера. Дальнейшего спора по этому вопросу нет", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан. Министр также отметил, что Франция не должна будет платить штрафы сверх суммы контракта, который был расторгнут из-за участия России в конфликте в Украине.

Министр также уверен, что Франции, скорее всего, удастся найти покупателя на вертолетоносцы. "Я убежден, что другие покупатели найдутся", - отметил он. По словам Жан-Ива Ле Дриана, "некоторые страны уже проявили интерес по этому поводу". Ранее французская газета "Эко" сообщала, что потенциальными покупателями кораблей могут быть Канада и Индия.