США нанесли первый авиаудар по позициям ИГИЛ с территории Турции

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Имеется ввиду, что авиаудар нанесли именно пилотируемые человеком истребители.

Турецкие ВВС в данном авиаударе участия не принимали.

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Ранее авиаудары с данной базы по боевикам "Исламского государства" наносили беспилотники международной коалиции.

Как сообщал УНИАН ранее, американская авиация нанесла удар по территории в Ливии, где, по мнению США, скрывался представитель "Аль-Каиды".