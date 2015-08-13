США нанесли первый авиаудар по позициям ИГИЛ с территории Турции

04:50, 13 августа 2015
Мир
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В Пентагоне сообщили, что в среду, 12 августа ВВС США нанесли первый удар по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии с авиабазы Инджирлик на юге Турции.

Master Sgt. Andy Dunaway / The United States Air Force with the ID 080610-F-BC606-048

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Имеется ввиду, что авиаудар нанесли именно пилотируемые человеком истребители.

Турецкие ВВС в данном авиаударе участия не принимали.

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Ранее авиаудары с данной базы по боевикам "Исламского государства" наносили беспилотники международной коалиции.

Как сообщал УНИАН ранее, американская авиация нанесла удар по территории в Ливии, где, по мнению США, скрывался представитель "Аль-Каиды".

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