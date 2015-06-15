США нанесли авиаудар по территории Ливии

В Пентагоне сообщили, что пока не могут точно сказать, была ли операция успешной, однако по предварительным данным удар достиг своей цели, сообщает Русская служба ВВС.

В военном ведомстве не назвали имя человека, ставшего мишенью удара, однако охарактеризовали его как руководителя "Аль-Каиды" среднего звена. Признанное мировым сообществом правительство Ливии, находящееся в Тобруке на востоке страны, со своей стороны, заявило, что целью американской авиации был один из лидеров местных боевиков Мухтар Бельмухтар.

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Бельмухтар считался организатором нападения на газовое месторождение в Алжире, в ходе которого в 2013 году погибли почти 40 человек. Ранее в прессе уже неоднократно появлялись сообщения о гибели Бельмухтара, но впоследствии они не подтверждались.