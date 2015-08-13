Из-за обстрелов боевиков и правительственных войск в столице Сирии погибли более 36 человек

Это произошло в среду, 12 августа, за несколько часов до встречи главы МИД Ирана Джавада Зарифа и президента Сирии Башара аль-Асада в Дамаске, сообщает Радио Свобода.

Боевики вели обстрелы преимущественно по центральным районам Дамаска, подконтрольных правительственным войскам, а сирийские военные – по району Гута, который является оплотом повстанцев.

Зариф и Асад должны были обсудить предложение Ирана, которую эта страна планирует подать в ООН, о прекращении гражданской войны в Сирии.

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Ранее УНИАН сообщал, что альянс исламистов Сирии и правительственные войска согласились на 48 часов прекратить боевые действия в трех городах, чтобы медики смогли оказать помощь нуждающимся.