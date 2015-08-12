В результате мощного взрыва в Китае погибли по меньшей мере 7 человек, более 300 получили ранения
В результате мощного взрыва в порту китайского города Тянцзинь, ранения получили более 300 человек, по меньшей мере 7 - погибли.
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что взрыв произошел в 23:30 по местному времени (16:30 GMT).
Издание отмечает, что всего было 2 взрыва с разницей примерно в 30 секунд.
По данным Китайского сейсмического агентства, мощность первого взрыва была равна 3 тоннам в тротиловом эквиваленте, а второго – 21 тонне.
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Как сообщал УНИАН ранее, причиной взрыва могла стать детонация контейнеров с взрывчатыми веществами и цистерн с топливом в грузовом терминале городского порта. При этом официальной информации на этот счет пока нет.
На выложенных в интернет видеозаписях видно, что взрыв сопровождался яркой вспышкой, а огненный столб взметнулся на десятки метров. Появились и фотографии окровавленных людей в разорванной одежде, которые выходят из портового района.