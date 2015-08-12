В Германии назвали "этически неприемлемым" уничтожение санкционных продуктов в РФ

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", по словам министра, "и сегодня в мире голодают люди, поэтому такие действия немыслимы".

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Кристиан Шмидт призвал президента РФ Владимира Путина ослабить запрет на поставки продовольствия и предложил помощь в урегулировании кризиса.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. Этот указ начал действовать с 6 августа.