В России начали уничтожать 10 тонн санкционного сыра с помощью катка

Об этом сообщили в Россельхознадзоре, передает Русская служба Би-би-си.

"Началось уничтожение санкционной продукции в Белгороде. По уточненным данным, партия продукции, подлежащей уничтожению, составляет 10 тонн, а не 7 тонн, как сообщалось ранее", - рассказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано агентству ТАСС.

По ее словам, сыр будет раздавлен при помощи катка, а затем будет перемещен в специально выкопанную яму.

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В соответствии с указом российского президента Владимира Путина, в четверг в России должны были начать уничтожать запрещенное к ввозу продовольствие.

7 августа 2014 года Россия ввела запрет на поставки ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. 31 июля правительство России утвердило процедуру уничтожения незаконно ввезенных в страну санкционных продуктов. Согласно документу, уничтожение "проводится любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды".